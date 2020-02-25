Последнее обновление: 25.02.2020 11:20

Правительство США запросило 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство США запросило дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Бюджетные ассигнования должны быть одобрены Конгрессом.

Средства планируется направить на разработку ванкцин против COVID-19, лабораторные испытания, закупку оборудования и мероприятия по борьбе с заболеванием. Согласно запросу, правительство хочет в том числе использовать часть уже выделенных, но не израсходованных средств на борьбу с Эболой, сообщает Reuters.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей уже заявила, что правительственной заявка "совершенно недостаточна, чтобы защитить американцев от вспышки смертельного коронавируса", передает DW.

В понедельник вечером стало известно, что количество зараженных новым коронавирусом в США выросло до 53. Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем. Он отметил, что ВОЗ работает "усердно и очень мудро".

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