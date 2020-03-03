Лукашенко: Некоторые государства с помощью вентиля решают свои проблемы

Посадивший страну на нефтяную иглу Лукашенко сегодня обвинил Россию и Казахстан в том, что они с помощью вентиля на нефтяной трубе пытаются решить выгодные для себя вопросы.

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений", - заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса в 2020 году.

Вместе с тем, он признал свою вину в том, что до последнего момента не решался на диверсификацию поставок нефти.

"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - поспал голову пеплом белорусский правитель.

Лукашенко также заявил, что в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно, отметил, что от поставок нефти зависит работа «химических и иных предприятий».

Вместе с тем, он назвал сложившуюся ситуацию даже в чем-то полезной.

"Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил глава государства.

Белорусский правитель отметил, что поставки российской нефти в Китай сократились на треть.

"Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными", - сказал Лукашенко.

Однако, в данном случае Лукашенко заметно передернул факты. Экспорт нефти из РФ в Китай действительно упал на 35,4%, однако в физическом выражении поставки в Китай не столь уж велики – за 2 месяца экспорт составил всего 3,15 млн. тонн.

Вместе с тем, общий экспорт нефти из РФ в январе-феврале 2020 года снизился всего на 0,5%. То есть потеря такого рынка как Беларусь, как и снижение поставок в Китай для России не оказались неразрешимой проблемой.

Лукашенко подтвердил вчерашнее заявление премьера Сергея Румаса о том, что Беларусь не отказывается от российской нефти.

"Будем (покупать). Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - заключил Лукашенко.