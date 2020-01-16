Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Госдеп США отреагировал на отставку российского правительства

Госдепартамент США следит за ситуацией с отставкой правительства России. Об этом сообщила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Она заявила, что Госдеп знает об отставке российского правительства, следит за новостями и пытается понять, что значит происходящее. «Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан», — сказала она.

Ортагус отметила, что американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет лучших отношений между правительствами США и России. По словам представителя Госдепа, в этой сфере все зависит от российских лидеров, передает РБК.

Она отметила, что если они изменят «враждебное поведение», то отношения между странами улучшатся. По ее мнению, оно заметно на примере возможного вмешательства России в американские выборы

«Так что мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши требования перемен во внешней политике», — сказала она.

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