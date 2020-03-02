Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции

Чтобы воспрепятствовать мигрантам пересечь границу с территории Турции, греческие полицейские применили против них тяжелые водометы и слезоточивый газ. По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

Греческое радио сообщило, что в ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

Ранее в тот же день глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что к 10 часам (мск) границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек. В связи с этим греческий МИД обвинил Анкару в целенаправленной дезинформации.

Правительство Болгарии сообщило, что обстановка на границе с Турцией сохранялась спокойная и через нее не перешел ни один мигрант, передает DW.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Из-за усиления потока беженцев европейское агентство по охране внешних границ Frontex повысило степень боевой готовности вдоль всей протяженности границ Евросоюза с Турцией до высшего уровня. В воскресенье ведомство проинформировало, что в ответ на поступившую от Афин просьбу от об усилении границы уже предприняты шаги по направлению дополнительного персонала и технического снаряжения.

На греческих островах размещено почти 400 сотрудников Frontex, еще 60 - в Болгарии. Небольшой контингент располагается на греческой стороне границы с Турцией.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.