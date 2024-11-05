Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на острове Родос в восточном Средиземноморье, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции. Об этом заявил во вторник министр миграции Никос Панагиотопулос.

По словам местных чиновников, за последние месяцы сотни мигрантов прибыли на остров Родос и соседний Сими. Местные СМИ показали, как они устанавливают палатки и сидят на картонных коробках в центре города Родос, что вызывает критику со стороны местных жителей, передает Reuters.

На Родосе нет ни одного учреждения для мигрантов, и правительство рассматривает возможность создания центра временного содержания, сказал Панагиотопулос в интервью греческому общественному вещателю ERT.

"Это наше намерение. Мы достигнем прогресса в этом вопросе в ближайшие недели", – сказал он, добавив, что консультации с местной общиной имеют важное значение.

По данным Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии, в том числе более 5500 мигрантов прибыли на Родос.

Панагиотопулос сказал, что многие мигранты, в том числе незарегистрированные, могут быть переведены в центры приема на материке с греческих островов, где лагеря работают почти на полную мощность.

Греция уже давно является главными воротами в Европу для мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока и Азии. В 2015-2016 годах более миллиона мигрантов переправились из Турции на отдаленные восточные острова Греции. Многие из них утонули, пытаясь совершить опасное путешествие на шатких лодках.

Количество прибывших впоследствии уменьшилось, а затем снова возросло.