Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,239 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,247 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,019 рубля и составила 2,461 рубля, минимальная продажа выросла на 0,026 рубля и составила 2,471 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37( снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38( снизился на 0,04 рубля).

Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование