Курсы наличной валюты в банках Минска на 28 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 2,239 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,247 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,019 рубля и составила 2,461 рубля, минимальная продажа выросла на 0,026 рубля и составила 2,471 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37( снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38( снизился на 0,04 рубля).