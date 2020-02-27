Нацбанк РБ: Количество поддельных евро банкнот выросло на 74%

За 9 месяцев 2019 года в Беларуси было выявлено 624 поддельных денежных знака, из которых 620 – поддельные банкноты, 4 – поддельные монеты, сообщил сегодня Нацбанк Беларуси.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков традиционно составили доллары США – 43%. Доля поддельных российских рублей составила 31,1%, евро – 20%, белорусских рублей – 3,7%, других валют – 2,2%.

Почти половина или 46% всех поддельных денежных знаков была выявлена в Минске, в областях республики – в пределах 4,8-11,5%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 60 населенных пунктах.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 7,6%. Количество поддельных долларов США снизилось на 26,2%. Количество поддельных российских рублей уменьшилось на 8,1%. Поддельные евро показали прирост количества на 73,6%. Количество подделок белорусских рублей (образца 2009 и 2000 годов) увеличилось почти вдвое, в абсолютном выражении на 11 штук.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует, что более 77% долларов США, 80% евро изготовлены с использованием полиграфических технологий (в основном офсетная печать – более 58% долларов США, более 79% евро, а также глубокая печать – более 16% долларов США).

Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот долларов США, евро, российских рублей, белорусских рублей были использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография, которой выполнено более 7,8% долларов США, 1 банкнота номиналом 200 евро, 8 банкнот номиналом 2000 российских рублей, 1 банкнота номиналом 10 белорусских рублей).