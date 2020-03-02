Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 марта 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,236 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,01 рубля и составил 2,237 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,466 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,47 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34( снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35( снизился на 0,03 рубля).