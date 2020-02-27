Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,24 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,24 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,017 рубля и составила 2,442 рубля, минимальная продажа выросла на 0,015 рубля и составила 2,445 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,40( снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42( снизился на 0,01 рубля).