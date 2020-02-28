Последнее обновление: 28.02.2020 11:50

Мясникович: Переход на рубль в ЕАЭС обсуждается, но финансовый рынок не развит

Страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность перехода на российский рубль в качестве единой расчетной валюты, но говорить о неких конкретных шагах в этой сфере не приходится.

"Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно", - заявил в эфире белорусского ТВ глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Конъюнктурность таких дискуссий Мясникович объяснил отсутствием развитого финансового рынка в ЕАЭС. Еще одна причина заключается в том. что отнюдь не всех участников ЕАЭС устраивает российский рубль.

"Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки. Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне", - пояснил Мясникович.

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