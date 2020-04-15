ЕАБР готов взяться за организацию расчетов стран ЕАЭС в нацвалютах

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать системообразующим в расчетах в национальных валютах в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предоставить для этого необходимую инфраструктуру.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ЕАБР Андрея Крайнего.

«Евразийский банк развития готов предоставить всю необходимую инфраструктуру для этого и стать системообразующим в этих процессах. Банк с 2018 года реализует проект по созданию собственной расчетно-клиринговой системы в национальных валютах, которая позволяет осуществлять трансграничные платежи с использованием национальных платежных систем в национальных форматах передачи финансовых сообщений», - рассказал Крайний, отвечая на вопрос о возможном увеличении платежей в нацвалютах в ЕАЭС.

По его словам, с 2019 года реализуется концепция «банк для банков», в рамках которой ЕАБР выступает «хабом» для банков и представителей биржевой инфраструктуры государств - членов ЕАЭС. «Расчетно-клиринговая система ЕАБР востребована и работает, обеспечивая взаимосвязь между национальными платежными системами стран ЕАЭС и предоставляя банкам возможность быстрее и дешевле переводить деньги клиентов в другие страны ЕАЭС с одновременной конвертацией национальных валют. Количество банков, использующих систему, постоянно растет», - информировал заместитель председателя правления ЕАБР.

Он отметил, что в рамках расчетно-клиринговой системы ЕАБР банки-участники формируют нарастающий устойчивый поток платежей в национальных валютах в пространстве ЕАЭС. «Российский рубль и тенге остаются наиболее востребованными для расчетов валютами по статистике Банка. География платежей, проходящих через инфраструктуру ЕАБР, охватывает все страны - участницы Банка. ЕАБР располагает всей необходимой инфраструктурой для конвертации национальных валют на выгодных условиях, имеет статус маркет-мейкера по валютной паре тенге-рубль на Казахстанской бирже и рубль-тенге на Московской бирже, российский рубль-белорусский рубль на Белорусской бирже, является участником Армянской биржи и обладает доступом к межбанковскому валютному рынку Кыргызстана и Таджикистана», - подчеркнул Крайний.

По его мнению, существующая платформа ЕАБР без внесения значимых изменений и затрат может быть использована для осуществления любых трансграничных, в том числе межгосударственных расчетов. Это расчеты по распределенным ввозным таможенным пошлинам, перечислению пенсионных платежей внутри ЕАЭС.