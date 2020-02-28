Рынок акций США падает с рекордной со времен Великой депрессии скоростью

Рынок акций США продолжает паниковать на новостях о стремительном распространении коронавируса, которых охватывает все больше стран и заражает Европу на фоне вспышки в Италии.

Торги на Нью-Йоркской бирже в четверг завершились крупнейшим за 9 лет обвалом фондовых индексов.

По итогам сессии S&P 500 рухнул на 4,42% и опустился до отметки 2978,76 пункта - минимальной с 13 октября. На столько же - 4,42% - спикировал Dow Jones, включающий акции 30 крупнейших компаний США. Его значение на закрытии торгов - 25766,64 пункта - стало худшим с августа прошлого года. Высокотехнологичный Nasdaq потерял 4,61% и завершил торги на минимуме с 5 декабря - 8566,48 пункта.

За шесть торговых дней S&P 500 обвалился на 12% и потерял 3,5 триллиона долларов капитализации. Скорость падения с исторического максимума (был установлен 19 февраля 2020 года) стала беспрецедентной с начала Великой депрессии в 1928 году.

Со второй мировой войны американский рынок пережил 27 периодов коррекции, когда S&P 500 падал с вершины как минимум на 10%. В среднем индекс терял 13,4% в течение четырех месяцев - на этот же раз для этого ему хватило одной недели, указывает главный экономист Deutsche Bank Торстен Слок, передает finanz.ru.

«Это, пожалуй худшее, что я видел за всю свою карьеру», - заявил в четверг Bloomberg TV Скотт Майнерд, управляющий фондом Guggenheim Investments объемом 215 млрд долларов.

«Трудно представить сценарий, в котором вирус можно сдержать. Европа и Китай, по всей видимости, уже в рецессии, а экономика США потеряет 1,5-2 процентного пункта роста ВВП», - говорит Майнерд, добавляя, что рынок может обвалиться еще на 15-20% и вынудить ФРС к смягчению политики и новым стимулам.

Фьючерсы на ставку ФРС уже закладывают 60% вероятности очередного шага по снижению ставки на заседании в марте, хотя еще две недели назад оценивали такие шансы лишь в 20%.

В то время как в среднем коррекции S&P 500 продолжались четыре месяца, нынешние снижение, вероятно, будет более длительным из-за сохраняющейся неопределенности по поводу коронавируса и пределов возможностей Федеральной резервной системы, говорит стратег Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн. По его прогнозу, акции, начавшие падение в прошлый четверг, могут нащупать дно не раньше июля.