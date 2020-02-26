Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,232 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,24 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,014 рубля и составила 2,425 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,43 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,42( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43( не изменился).