Последнее обновление: 26.02.2020 12:28

Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,009 рубля и составил 2,232 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,01 рубля и составил 2,24 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,014 рубля и составила 2,425 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,43 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,42( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43( не изменился).

Далее по теме
Ранее по теме
<Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование