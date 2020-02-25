Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,011 рубля и составил 2,223 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,015 рубля и составил 2,23 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,017 рубля и составила 2,411 рубля, минимальная продажа выросла на 0,021 рубля и составила 2,4198 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,43( снизился на 0,01 рубля).