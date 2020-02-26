Последнее обновление: 26.02.2020 12:28

Зеленский: Крым остается в повестке дня

Президент Владимир Зеленский заверил, что аннексированный Россией Крым не станет «ценой для мира» на Донбассе и в Украине.

«Мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять каждый день лучших украинцев. На это направлены все усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе и мира в Украине», – сказал он во время форума «Время Крыма 2020» в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Зеленский пообещал, что власть «сделает все, чтобы над Крымом снова развивался украинский флаг».

«Да, это очень сложное задание, которое не может решиться, к сожалению завтра. Но есть вещи, которые мы можем сделать уже сегодня», – подчеркнул президент. По его словам, к таким вещам относится поддержка жителей полуострова и переселенцев.

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