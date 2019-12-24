Последнее обновление: 24.12.2019 11:12

ЕС обвинил Россию в новом нарушении суверенитета Украины

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из РФ в аннексированный у Киева Крым как "еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России".

Об этом заявил в понедельник, 23 декабря, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW.

По его словам, российская сторона предприняла еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Стано также обратил внимание на то, что Крымский мост мешает проходу судов, следующих через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ожидает, что Москва в данном вопросе будет придерживаться международного права, добавил он.

Крымский мост над Керченским проливом строили более четырех лет. Его автомобильная часть была открыта в 2018 году, а первый поезд пройдет по нему в ночь на 25 декабря.

Украина, которой принадлежит Крым на основании норм международного права, а также Евросоюз и США протестовали против строительства Крымского моста. Возведенный над Керченским проливом мост - самое длинное подобное сооружение по всей Европе. Его протяженность составляет 19 километров. Строительство Крымского моста обошлось России в 228 млрд рублей (3,3 млрд евро в пересчете).

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