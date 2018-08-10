Лукашенко не хочет приватизировать Гомсельмаш

Лукашенко в очередной раз подтвердил свой отказ от возможно продажи/приватизации предприятия "Гомсельмаш".

«Скажу прямо: я не собираюсь "Гомсельмаш" продавать, я не хочу его приватизировать. Если Казахстан хочет получить здесь какую-то долю акций, мы не против. Да Казахстан и не претендует на то, чтобы управлять этим предприятием и получить контрольный пакет", - заявил сегодня Лукашенко, посещая упомянутое предприятие.

"Контрольный пакет акций продавать я не готов, и вряд ли в мое президентство это случится. Предприятие это государственное, и контроль должен остаться государственным", - подчеркнул белорусский правитель, которого цитирует БелТА.

"Ростсельмаш давно предлагает - давайте приватизировать, мы готовы купить. Но я не хочу, чтобы этот завод превратился в завод по производству шестеренок. Все остальное - и конструкторские разработки, и научно-техническая составляющая - все там - в Ростове, а мы превратимся в какой-то придаток. Этого быть не должно, должны быть партнерские отношения", - заявил Лукашенко.

"Я генеральному директору сказал, что есть еще родная Украина. С ними надо договариваться. Это мировая житница, а своего комбайна у нее нет", - добавил он.