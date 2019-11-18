Последнее обновление: 18.11.2019 23:52

Минэкономики РБ предлагает изменить критерий определения малого или среднего бизнеса

Минэкономики Беларуси считает некорректным существующий порядок отнесения бизнеса к малому или среднему только по одному критерию, как количество работников, и предлагает пересмотреть его с 2020 года.

Об этом сказал министр экономики РБ Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства.

"Минэкономики и Белстат в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно", - сказал Крутой.

Судя по его примеру – IT компания, наращивающая экспортную выручку без увеличения штата сотрудников – еще одним критерием станут финансовые показатели деятельности предприятия.

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