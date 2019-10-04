Последнее обновление: 04.10.2019 11:42

Судебная практика РБ: Прогул без причины – не повод для увольнения

Суд Заводского района Минска признал незаконным увольнение минчанина с госпредприятия за прогул без уважительной причины.

Как сообщает прокуратура Минска, уволенный прогульщик был восстановлен на работе. В пользу истца взысканы средний заработок за время вынужденного прогула - более Br3,5 тыс., компенсация морального вреда - Br790, в доход государства - госпошлина в размере Br326.

Деньги предприятие уплатило в полном объеме.

По иску прокурора Заводского района Минска с директора предприятия взыскана сумма ущерба за незаконное увольнение работника

"Придя к выводу о причинении ущерба госпредприятию действиями его руководителя, ответственного за незаконное увольнение работника, прокуратура Заводского района Минска подала исковое заявление в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены - в пользу госпредприятия в порядке возмещения ущерба взысканы и уже поступили на счет Br3,35 тыс. К слову, суд уменьшил сумму ущерба с учетом стажа работы директора и его материального положения", - говорится в сообщении прокуратуры.

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