Лукашенко говорит, что не будет забирать транзитную нефть из «Дружбы»

Лукашенко сегодня в свойственной манере потроллил сообщения СМИ о том, что Беларусь может остановить транзит российской нефти на Запад и начать отбор нефти из трубы для своих НПЗ, заявив, что синеокая не угрожала и не будет никому угрожать в сфере экономики.

"К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности. Увеличивается военная активность по ту сторону границы», - заявил Лукашенко, утверждая решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

«При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере. Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», - подчеркнул Лукашенко.

Впрочем, это заявление не закрывает тему с отбором нефти из «Дружбы».

«Еще раз хочу подчеркнуть: межправительственное соглашение Беларуси и России предусматривает поставку в Беларусь 24 млн т нефти. Вот и всё», - закончил свою мысль белорусский правитель.

Либо это простая констатация факта, что Россия не хочет выполнять взятые на себя обязательства, либо четкий посыл, что Беларусь не будет отбирать нефть из трубы дополнительно сверх своих положенных 24 млн. тонн. Ведь эти 24 млн. тонн – не транзитная нефть.