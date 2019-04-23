Беларусь прекратила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

Беларусь временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, обосновывая это поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из РФ. Об этом заявил во вторник заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

"На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью", - сказал замдиректора БНК. Гриб уточнил, что "приостановлена поставка светлых нефтепродуктов - бензинов и дизельного топлива - в Украину, Польшу и страны Балтии", передает ТАСС.