Глава МИД Швейцарии отказался отвечать на вопрос об убежище Юрию Гаравскому

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отказался отвечать на вопрос о предоставлении убежища в Швейцарии Юрию Гаравскому.

"Не в моей сфере компетенции комментировать этот вопрос", - заявил Кассис 13 февраля на брифинге в Минске после встречи с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, передает DW.

Ранее Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, раскрыл свое местонахождение и сообщил, что попросил убежище в Швейцарии.

В то же время, главе МИД Швейцарии хватило полномочий позвать Лукашенко в Швейцарию с неофициальным визитом.

"В Швейцарии пройдет чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал Кассис на встрече с Лукашенко.

"Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп") поручим организацию этого визита", - ответил Лукашенко.