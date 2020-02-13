Последнее обновление: 13.02.2020 15:20

В Минске открылось посольство Швейцарии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис открыли сегодня в Минске посольство Швейцарии.

Посольство располагается по адресу площадь Свободы, 11. До настоящего времени здесь работало отделение посольства Швейцарии, официально открывшееся в феврале 2008 года.

В связи с активизацией двустороннего взаимодействия Федеральный совет Швейцарии в мае 2019 года принял решение о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси. С сентября в Минске работает первый в истории двусторонних отношений Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт сообщают официальные СМИ.

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