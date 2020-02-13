Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Свое решение он объяснил давлением со стороны семьи, так как у него есть информация «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», пишут Ведомости.

«Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана», – заявил Назарбаев. В своем заявлении он также упомянул газовый контракт, по которому казахстанский газ продается российскому «Газпрому» «за копейки». Детали, по его словам, можно будет прочесть в его интервью Times.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева (бывший председатель комитета по борьбе с наркотиками, а затем эмигрант).

Назарбаев окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте (Англия) и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В октябре 2019 г. Назарбаев получил год условно за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, писал BBC. По данным телеканала, Назарбаев проходил лечение в частной клинике для наркозависимых.