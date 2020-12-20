Последнее обновление: 20.12.2020 10:21

В Казахстане госслужащим запретили держать счета в зарубежных банках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон запрещает госслужащим иметь счета в иностранных банках. Запрет на владение иностранными счетами коснется также депутатов парламента и судей, передает РБК.

Закон также исключает возможность условно-досрочного освобождения людей, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

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