Лукашенко: Сказал что-то о президенте, никто в глаз не ткнет

Лукашенко на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации потребовал от госСМИ больше остроты, оперативности и собственного контента.

Остроты и оперативности не хватает зомбоящику, которому к тому же, по словам белорусского правителя, пора отходить от зарубежных платформ.

"Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ) сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ, и неплохой, - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите чеканной монетой деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваша первейшая обязанность", - анонсировал Лукашенко новую бизнес-стратегию.

Печатным СМИ он прописал аналитику.

"Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми. Нам вообще-то стыдиться нечего, а у нас иногда это бывает: мы работаем на свою страну и свой народ. Слава богу, мы уже отошли от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были "наши" и "не наши". Если ты сказал правду с позиции власти - все, ты враг, ты не наш. Этого уже нет. Вы уже на равных с ними конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга. Не надо самоуспокаиваться и останавливаться в развитии. Время меняется стремительно", - подвел Лукашенко к главному.

«Сегодня интернет уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед, а Telegram-каналы, блоги, социальные сети по влиянию как минимум сравнялись с традиционными СМИ. Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше?" – поинтересовался он.

Лукашенко также намекнул, что пора устроить поиск талантов.

«Талантливый журналист может и должен быть лидером общественного мнения. Это редкость. Сегодня облик любого СМИ должна определять авторская журналистика. Нам необходимы новые лица, интересные персоналии, темы. Вы должны быть талантливы и убедительны в подаче информации", - потребовал он.