Мастер постправды предупреждает о медиа-угрозах Беларуси

Лукашенко назвал прессу полноценным оружием массового поражения и предупредил акул государственного пера о нарастании угроз на медийном поле синеокой в обозримом будущем.

"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль", - заявил Лукашенко, собрав на совещание руководителей крупнейших госСМИ.

«Конкуренция на информационном поле сегодня жесточайшая, и Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками. Многие из них откровенно деструктивны. Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета", - посетовал белорусский правитель на несправедливое расположение глобуса Беларуси в галактике.