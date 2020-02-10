Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,015 рубля и составил 2,181 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,015 рубля и составил 2,187 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 рубля и составила 2,387 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,395 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43( не изменился).