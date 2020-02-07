Население Беларуси не стало в январе устраивать валютный ажиотаж из-за нефти

Население Беларуси спокойно отреагировало на очередную нефтяную войну в отношениях Беларуси и России и не стало устраивать очереди в обменные пункты для конвертации всех рублевых активов в ожидание скорой девальвации за 4-кратного снижения импорта нефти.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанк РБ о валютном рынке в январе текущего года.

Согласно отчету, покупка валюты населением в январе 2020 года составила $788,4 млн., в то время как продало население $743,6 млн. Таким образом, чистая покупка валюты населением в январе текущего года составила $44.8 млн.

Однако, в наличном сегменте чистая продажа валюты составила $51,7 млн. Население купила $534,2 млн., продав банкам $585,9 млн.

Негативная тенденция сложилась на безналичном сегменте: продажа безналичной валюты населением составила $157,8 млн., при этом покупка выросла до $254,2 млн. Чистая покупка населением безналичной валюты составила $96,5 млн.