Курсы наличной валюты в банках Минска на 7 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,013 рубля и составил 2,166 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,013 рубля и составил 2,172 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 рубля и составила 2,378 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,385 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,42(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43( снизился на 0,02 рубля).