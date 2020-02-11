Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 2,188 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 2,193 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,388 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,393 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,42(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,43( не изменился).