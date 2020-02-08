Сирийская армия захватила в Идлибе город Серакиб

Армия Сирии восстановила контроль над стратегически важным городом Серакиб в провинции Идлиб в северной части страны - последнем бастионе джихадистов и повстанцев в Сирии.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило сирийское государственное телевидение. Государственный телеканал показал кадры, на которых видны пустые улицы Серакиба, разрушенного после многонедельных бомбардировок при поддержке ВКС России, передает DW.

Серакиб находится на пересечении обеих стратегически важных автомагистралей Сирии. Трасса М5 связывает столицу страны Дамаск со вторым по величине городом Сирии Алеппо, а трасса М4 - связывает Алеппо с прибрежным городом Латакия.

Накануне оппозиционная группировка Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) сообщила, что сирийская армия захватила и весь участок М5 в Идлибе. Теперь для восстановления контроля над всей автомагистралью бойцам президента Башара Асада осталось захватить лишь 30-километровый участок М5 в соседней провинции Алеппо.

Сирийская армия при поддержке авиации России ведет масштабное наступление против формирований в Идлибе, которые пользуются поддержкой Турции. 3 февраля в регионе произошли ожесточенные боестолкновения между сирийскими и турецкими солдатами, в результате которых погибли более 20 человек. По данным ООН, с начала декабря из Идлиба, спасаясь от боев, бежали более 580 тысяч мирных жителей.