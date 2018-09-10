Последнее обновление: 10.09.2018 14:40

Разведка США сообщила о разрешении Асада применить химоружие в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам в ходе атаки в провинции Идлиб применить хлор. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации.

Газета отмечает, что данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.

В ходе недавних обсуждений ситуации Сирии президент США Дональд Трамп заявил о готовности к нанесению мощного удара по позициям войск Асада, если тот развяжет "массовую бойню" в Идлибе, говорится в сообщении.

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