Разведка США сообщила о разрешении Асада применить химоружие в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад разрешил своим войскам в ходе атаки в провинции Идлиб применить хлор. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой представителей американской администрации.

Газета отмечает, что данные о том, что Асад позволил применять хлор при наступательных операциях, получены американской разведкой.

В ходе недавних обсуждений ситуации Сирии президент США Дональд Трамп заявил о готовности к нанесению мощного удара по позициям войск Асада, если тот развяжет "массовую бойню" в Идлибе, говорится в сообщении.