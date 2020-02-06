Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 февраля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 2,153 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 2,159 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,369 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,377 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45( вырос на 0,05 рубля).