Samsung нашел способ борьбы с серым импортом своей продукции

Компания Samsung, видимо идя навстречу пожеланиям властей ряда стран, придумала способ, как, используя функцию местонахождения устройства, бороться с серым импортом своей продукции.

Так, с недавнего времени, компания начала блокировать смарт-функции «умных» телевизоров, приобретенных покупателями не по месту жительства. К примеру, если житель Беларуси купил телевизор от Samsung в Польше, то при запуске ряда приложений такой ТВ выбрасывает надпись «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе»).

"Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. В этой связи, производитель не может гарантировать доступность всех функций в стране проживания пользователя", - цитирует ТАСС комментарий Samsung.

В свою очередь, РБК пишет, что блокировка некоторых функций телевизоров Samsung связана с тем, что они не получили сертификаты соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но дело не в сертификатах соответствия.

Если житель Беларуси или Молдавии купил телевизор от Samsung в российском интернет-магазине, то он получит на экране своего ТВ ту же надпись «This TV is not fully functional in this region».

Компания Samsung четко разъясняет, чем вызвана такое поведение выпущенных ею телевизоров (и, может быть, других устройств).

"Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ретейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя", - заявила компания.

При этом Samsung не уточняет, чем вызвано подобное ужесточение политики регионального зонирования. Но есть основание полагать, что серый импорт – не единственная проблема, которую Samsung пытается решить «грамотными» прошивками.

«Принимая во внимание, что производитель разрабатывает телевизор с учетом особенностей предоставления определенных услуг внутри конкретной страны, технология может быть недоступна в некоторых регионах», — пояснила компания молдавскому порталу Point.

Фразу «с учетом особенностей предоставления определенных услуг внутри конкретной страны» можно прочитать и как «цензура».