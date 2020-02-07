Новым коронавирусом в Китае заражены уже свыше 31 000 человек

В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек, сообщили власти региона в пятницу, 7 февраля.

Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек, передает DW.

Кроме того, за день выявлено 3143 новых случая заражения, 2447 из них - в провинции Хубэй. Число заболевших в стране, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer на 02.00 мск пятницы, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.

Ряд европейских авиаперевозчиков 6 февраля заявили о продлении приостановки полетов в города Китая из-за распространения вируса. Так, рейсы Air France в Шанхай и Пекин, приостановленные с 30 января, возобновятся не ранее 16 марта. А национальная авиакомпания Испании Iberia приостановила полеты из Мадрида в Шанхай до конца апреля.