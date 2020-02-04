Правительство Джонсона поделило СМИ на правильных и неправильных

Британские журналисты, освещающие деятельность правительства, в понедельник бойкотировали брифинг в резиденции премьер-министра Бориса Джонсон на Даунинг-стрит, 10, после того как советники премьера пытались не допустить на брифинг представителей критически настроенных и левых изданий.

Приглашенным репортером было сказано встать по одну сторону ковра в вестибюле резиденции, а остальным по другую сторону, после чего одним предложили пройти на мероприятие о планах правительства, а другим – удалиться, передает BBC.

Среди исключенных оказались журналисты изданий Independent, Huffington Post и Mirror, известных своей левой политической ориентацией и критическим отношением к консервативному правительству Джонсона.

Допущенные к брифингу журналисты отказались принимать в нем участие.

В том, что политические советники министров пытаются манипулировать журналистами и в частности отказывать в доступе неугодным, для Британии ничего необычного нет. Но на брифинге должны были выступать карьерные госслужащие, которые должны сохранять политическую нейтральность, что и возмутило журналистов.

Комментаторы уже упрекали Бориса Джонсона в том, что он пытается подражать Дональду Трампу. Белый дом уже не первый год пытается (правда, довольно безуспешно) перекрывать доступ в свои коридоры корреспондентам критически настроенных СМИ. Кроме того, на пресс-конференции в Белом доме стали регулярно приглашать представителей маргинальных или малоизвестных изданий, если те поддерживают Трампа, и регулярно предлагать им задать вопрос.

Отношения Бориса Джонсона с прессой осложнились вскоре после того, как он стал премьер-министром. Журналисты жаловались, что правительство Джонсона перенесло брифинги в резиденцию премьер-министра, которая не может считаться нейтральной территорией.

Борис Джонсон также запретил своим министрам давать интервью определенным телеканалам и программам или встречаться с журналистами в неформальной обстановке.