Британский регулятор рекомендовал заблокировать сделку о продаже Sky Мердоку за $15,7 млрд

Британский антимонопольный регулятор сообщил Руперту Мердоку, что его сделка о поглощении европейского провайдера платного ТВ Sky стоимостью $15,7 миллиарда не отвечает общественным интересам и должна быть заблокирована, если не будет найден способ помешать магнату влиять на новостную сводку.

Постановление регулятора усложняет планы Walt Disney Co приобрести большинство активов Мердока, включая Sky. Disney рассчитывала, что магнат получит полный контроль над европейской вещательной компанией к тому времени, как американская группа завершит сделку.

Twenty-First Century Fox Мердока договорилась о покупке 61 процента Sky в декабре 2016 года, после чего возобновились политические споры о его влиянии на СМИ из-за контроля над рядом газет и 39-процентной доли в Sky, крупнейшем провайдере платного телевидения.

Британские власти, которые будут принимать окончательное решение о сделке, обратились в Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), чтобы выяснить, чрезмерно ли влияние Мердока в Великобритании и будет ли он соблюдать принятые в стране стандарты вещания.

Регулятор сообщил во вторник, что сделка не отвечает общественным интересам.

“Сделка приведет к тому, что семья Мердока получит чрезмерный контроль над провайдерами новостей в Великобритании и слишком большое влияние над общественным мнением и политической повесткой дня”, - сообщила представитель руководства CMA Энн Лэмберт.

В числе возможных способов развеять беспокойство о влиянии Мердока в Великобритании регулятор назвал отделение или продажу активов Sky News, а также защиту Sky News от влияния Fox. Еще один вариант предполагает блокировку сделки.

В то же время CMA отмело опасения о соблюдении Мердоком вещательных стандартов Великобритании.

Fox сообщила, что разочарована решением регулятора, но довольна выводами о своей приверженности соблюдению вещательных стандартов.

Компания сообщила, что продолжит взаимодействовать с регулятором в преддверии итогового решения, которое будет принято в мае, и надеется на одобрение сделки к 30 июня.