Текст обращения белорусской оппозиции к госсекретарю США

Лидеры 6 оппозиционных партий Беларуси подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, который планирует 1 февраля на 4 часа заехать в Беларусь.

Текст обращения, переданного в посольство США в Минске:

"Являясь убежденными сторонниками евроатлантической интеграции как приоритета Беларуси во внешней политике, мы с интересом восприняли сообщение о Вашей короткой рабочей поездке в Минск.

В этой связи хотели бы сконцентрировать Ваше внимание на некоторых актуальных вопросах внутренней и внешней политики Беларуси, а также проблемах, которые, на наш взгляд, было бы важно затронуть на встрече с представителями беларусского режима.

Во-первых, для сторонников перемен в Беларуси было бы важно услышать от официальных представителей США, что Вашингтон остается привержен духу и обязательствам, зафиксированным в Будапештском Меморандуме и готов обсуждать вопрос о гарантиях безопасности Беларуси со всеми заинтересованными сторонами. Такое послание особенно актуально сейчас, после трагических событий, продолжающихся в Украине и возросшим рисками и угрозами для суверенитета Беларуси со стороны Российской Федерации.

К новым рискам и угрозам для безопасности не только Беларуси, но и ряда стран ЕС мы относим и строительство Беларусской АЭС, которую мы рассматриваем как инструмент усиления энергетической зависимости Беларуси от Москвы и политического давления и шантажа.

Во-вторых, мы считаем, что вопрос проведения в Беларуси честных, свободных выборов по стандартам ОБСЕ является главным условием для перемен в Беларуси и должен стать вопросом №1 в международной повестке дня и в переговорах США и ЕС с официальным Минском. Данное требование – это часть международных обязательств Беларуси, зафиксированных в Копенгагенском соглашении, и оно должно напрямую увязываться с вопросами экономического сотрудничества международного сообщества с властями Беларуси.

В-третьих, голос США в защиту прав и свобод граждан Беларуси может быть важной инвестицией в прекращение репрессий в отношении тех, кто выходит защищать суверенитет страны от рисков и угроз со стороны Кремля и в поддержку честных, свободных выборов.

Также остается актуальным вопрос проведения расследования «громких дел» – похищения и убийств оппонентов беларусского режима.

Без позитивного решения данных вопросов по существу мы не видим предпосылок для снятия американских точечных финансовых и визовых санкций в отношении отдельных беларусских чиновников. Размах репрессий в последнее время, как минимум, актуализирует дискуссии о возможности расширения таких точечных санкций".