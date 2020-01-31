Оппозиция Беларуси составила памятку для госсекретаря США

Лидеры 6 политических оппозиционных партий Беларуси передали письменное обращение к Госсекретарю США Майку Помпео, решив напомнить американскому госчиновнику отдельные моменты накануне его встречи с Лукашенко и главой МИД РБ Владимиром Макеем.

Об этом сообщила пресс-секретарь ОГП Анна Красулина.

Текст письма не раскрывается, но, как следует из пресс-сообщения, в письме к Помпео оппозиция напоминает, что Беларусь нарушает международные обязательства в вопросах проведения честных, свободных выборов и репрессий в отношении собственных граждан.

Также, лидеры оппозиционных партий положительно оценили применения точечных санкций в отношении белорусских чиновников, которые специализируются на устранении политических оппонентов и воруют голоса избирателей.

Оппозиция напомнила госсекретарю Майку Помпео и обязательствах самой США перед Беларусью, зафиксированных Будапештским Меморандумом.

Письмо подписали лидеры ОГП Николай Козлов, Белорусской партии "Зеленые" Дмитрий Кучук, БСДП Игорь Борисов, Движения "За свободу" Юрий Губаревич, БХД Павел Северинец и зампред партии БНФ Алексей Янукевич.