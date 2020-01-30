Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 29 января, провела дебаты о полномочиях российской делегации, обжалованных на существенных основаниях в первый же день сессии, и прислушалась к рекомендациям мониторингового комитета.

В итоге 96 голосами "за" и 44 - "против" при 7 воздержавшихся ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России. Для этого потребовалось ввести новую процедуру, предусматривающую наказание страны-члена СЕ за грубое нарушение основных принципов организации - уважения к международному праву и правам человека. Такая необходимость возникла после пятилетнего периода санкционного противостояния Москвы и ПАСЕ из-за аннексии Россией украинского Крыма.

Чтобы дать российской делегации возможность вернуться в ПАСЕ, в регламент ассамблеи внесли изменения, которые сделали невозможным введение жестких санкций против страны-нарушительницы. А в Совете Европы объявили, что решение об исключении государства-члена из организации будут принимать коллегиально два уставных органа - ПАСЕ и КМСЕ, к которым присоединится генеральный секретарь СЕ. Соответствующую процедуру поручили разработать политическому комитету ассамблеи, передает DW.

В тексте резолюции, автором которой является представитель группы социалистов от Германии Франк Швабе (Frank Schwabe), подробно прописаны все этапы процедуры - от ее инициирования, для которого необходимы 120 подписей депутатов ПАСЕ, до финального решения об исключении. Между первым и последним этапом предусмотрено несколько голосований в ПАСЕ, совместная миссия Совета Европы в страну, ставшую предметом критики, разработка "дорожной карты", которая должна дать ей шанс исправить недостатки и избежать санкций. На весь процесс должно уйти около девяти месяцев.

Российская делегация за новую процедуру не голосовала, сославшись на то, что в резолюции нет четкой формулировки, что именно считать серьезным нарушением устава Совета Европы.

Докладчиком о полномочиях российской делегации был назначен Тини Кокс. В его проекте резолюции не упоминалась аннексия Крыма Россией, с которой начался конфликт Москвы и Страсбурга. И только благодаря принятой поправке в окончательном тексте появился пункт, в котором ПАСЕ напомнила "о своей позиции относительно незаконной аннексии Крыма".

Примерами исполнения РФ "некоторых рекомендаций" ПАСЕ Кокс назвал освобождение 24 украинских моряков, незаконно задержанных российскими силовиками в Керченском проливе в ноябре 2019 года, и уплату Россией взносов в бюджет СЕ, которые Москва не платила в течение двух лет в знак протеста против лишения ее делегации права голоса в ассамблее. В тексте также отмечается, что российские власти сотрудничают в рамках процедуры мониторинга ПАСЕ. Поэтому ассамблея считает, что полномочия российской делегации должны быть ратифицированы, говорится в резолюции.

"Я и моя группа поддерживаем мнение, что Россия должна присутствовать в ПАСЕ, чтобы продолжалась процедура мониторинга, но если права вашей делегации будут подтверждены, это не означает, что члены этой ассамблеи согласны с аннексией Крыма и тем, что происходит на Донбассе", - обратился к российским депутатам Александр Почей. Консерватор из Великобритании Роджер Гейл предлагал отложить рассмотрение полномочий российской делегации до апрельской сессии, чтобы за это время убедиться, предоставят ли власти РФ представителям ПАСЕ "возможность поехать в Крым через материковую Украину и позволят ли им посетить там политических заключенных".

В ответ глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что в случае попытки снова наложить на нее санкции та "будет вынуждена уйти, и вся история повторится по кругу". Он также возмутился высказываниями украинских и грузинских депутатов о вооруженной агрессии России против их стран и заявил, что "ложь, которую здесь все слышали в отсутствие России, до сих пор тиражируется". "Грузия и Украина обстреливали своих граждан, и это вопиющее нарушение права осталось незамеченным. Теперь эти страны потеряли свои территории, и они никогда не вернутся", - заявил Толстой.

Перед голосованием за резолюцию председатель мониторингового комитета, датчанин Майкл Йенсен эмоционально призвал российских коллег предоставлять докладчикам ПАСЕ всю необходимую информацию и открывать им доступ ко всем местам, которые те захотят посетить. "Это чрезвычайно чувствительный и важный вопрос. Мы будем следить за этим", - пообещал Йенсен.