ПАСЕ отклонила поправки России по реагированию на нарушение устава СЕ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии отклонил поправки российской делегации к документу, который определяет порядок работы трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы.

Об этом сообщил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, передает «РИА Новости».

«Обсуждались достаточно подробно поправки украинской стороны, наши поправки. Докладчик счел необходимым отклонить и те, и те», — сообщил Толстой, передает РИА Новости.

Предложение о создании механизма привлечения к ответственности за нарушение государствами устава Совета Европы было выдвинуто на осенней сессии ПАСЕ госсекретарем при французском МИД Амели де Моншален. Согласно механизму, в отношении страны, нарушавшей базовые принципы СЕ, могут быть приняты санкционные меры по инициативе ПАСЕ, комитета министров Совета Европы или генерального секретаря СЕ, отмечает РБК.

В конце июня 2019 года члены ПАСЕ большинством голосов одобрили резолюцию, которая восстановила участие российской делегации в организации. В конце августа Россия согласилась внести в бюджет Совета Европы €54,7 млн для погашения задолженности за 2017–2018 годы по членским взносам. Однако в январе 2020 года группа депутатов ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации. Теперь вопрос должен быть рассмотрен комиссией ПАСЕ и самой ассамблеей. Помимо России по разным пунктам были также оспорены полномочия Швеции, Швейцарии и Польши.