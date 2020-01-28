Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Концепция предусматривает демилитаризованное палестинское государство, мирно живущее рядом с Израилем, при этом Израиль несет ответственность за безопасность к западу от реки Иордан», — сказано в сообщении, передает РБК.

Во вторник президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Документ предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим.

Кроме того, согласно документу, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован. По словам Трампа, в результате реализации плана Палестина удвоит свою территорию. Американский лидер также сообщил, что будет сформирована совместная американо-израильская комиссия, которая проработает вопросы плана. Согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере $50 млрд.