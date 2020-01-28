Трамп предложил создать полноценное палестинское государство

Президент США Дональд Трамп предложил создание полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в рамках концепции двух государств на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 28 января, в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает DW.

Президент США заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля, при этом план американской администрации обеспечит создание "палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство".

По данным ряда наблюдателей, комментарий Трампа о будущем Иерусалима носит противоречивый характер. Такого мнения придерживается, в частности, бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро. Ситуация "совершенно непонятная", - написал он в Twitter.

Между тем, в соответствии с информацией, озвученной в ходе предшествовавших брифингов в Госдепартаменте США, речь может идти о соглашении о совместном праве пользования территориями в Восточном Иерусалиме.

В свою очередь Нетаньяху, который во время объявления мирного плана стоял рядом с Трампом, а потом выступил с собственным заявлением, назвал этот план "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе.

"В этот день Вы наметили блестящее будущее <…> для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к прочному миру", - заявил он, добавив, что открыт для переговоров с палестинцами для продвижения "к будущему государству". При этом Нетаньяху добавил, что палестинцы должны признать еврейское государство Израиль.

По словам Нетаньяху, действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан - Иорданскую долину - и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, по его словам, США фактически согласились признать долину израильской. По сути это может свидетельствовать о поддержке Вашингтоном аннексии.

Между тем, как передало агентство AP, глава Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуд Аббас и руководитель политического бюро радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания уже провели переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию ближневосточному плану, выдвинутому Трампом.

"Мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", - заявил Аббас.

В свою очередь Хания отметил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) находятся по одну сторону и "будут защищать национальное единство". "Для нас неприемлем любой проект, посягающий на законные права палестинского народа", - подчеркнул Хания.

В знак протеста против плана на улицы города Газы - крупнейшего города ПНА - вышли тысячи палестинцев. Под крики "план не пройдет" они принялись жечь автомобильные покрышки, флаги США и фотографии Трампа.

Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади также уже заявил, что выступает против любых односторонних израильских мер, включая "аннексию палестинских земель".