Власти Беларуси допускают уход от уравниловки в формировании пенсии

Белорусские власти планируют в очередной раз реформировать пенсионную систему, отказавшись от уравнительного принципа формирования пенсии и разрешив накопительную систему.

Возможные поправки в пенсионное законодательство будут инициированы лояльной властям Федерацией профсоюзов РБ на предстоящем съезде в феврале текущего года.

«Один из вопросов, который есть в системе пенсионного обеспечения, - это уравнительный принцип. Когда сегодня не важно, сколько ты зарабатываешь, есть ли у тебя высокая квалификация труда, отвечаешь ли ты за большой участок работы. Этого не должно быть. Необходимо учитывать, какой вклад человек внес в работу», - заявил глава ФПБ Михаил Орда в эфире белорусского ТВ (цитата БелТА).

По его словам, параллельно должна развиваться накопительная пенсия.