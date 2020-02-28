Лукашенко анонсировал пенсионную реформу

Действующая в Беларуси пенсионная система себя изжила, заявил сегодня Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов РБ, анонсировав пенсионную реформу.

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим - себя изжила. Нам после президентских выборов, я буду, или кто-то из вас, все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!», - заявил Лукашенко.

«…мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система", - пояснил белорусский правитель.