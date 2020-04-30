Tesla заканчивает с прибылью третий квартал подряд

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, американская компания Tesla завершила первый квартал 2020 года с прибылью, о чем в среду, 29 апреля, сообщается в квартальном отчете, опубликованном на сайте компании. Для производителя электромобилей это уже третий прибыльный квартал подряд.

Как уточняется в отчете, оборот Tesla за первые три месяца текущего года составил почти 6 миллиардов долларов (около 5,5 млрд евро), в конце 2019 года он составлял 4,5 млрд долларов (около 4,1 млрд евро). Прибыль составила 1,24 доллара на одну акцию, в то время как аналитики предсказывали убыток из расчета в 36 американских центов на акцию. В результате на биржевых торгах акции Tesla поднялись на 8 процентов.

В то же время в компании заявили, что полный годовой отчет намерены представить лишь после того, как будут подведены итоги текущего квартала. Предполагается, что фабрики Tesla в Калифорнии и в Китае смогут в ближайшее время постепенно вернуться к полноценной работе, однако сейчас нельзя предсказать, как быстро смогут восстановиться все цепочки поставок, передает DW.

В тот же день глава компании Илон Маск публично назвал антиэпидемиологические меры в штате Калифорния "фашистскими". Во время телеконференции, посвященной отчету, Маск раскритиковал локдаун, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, заявив, что это нарушает конституционные права граждан. По его словам, желающие могут оставаться дома, но запрет покидать жилище под страхом ареста - "это по-фашистски, это недемократично".

Ранее в тот же день глава другой известной американской компании - Facebook - Марк Цукерберг, наоборот, предостерег от преждевременного ослабления локдауна, которое, по его мнению, может привести к новой вспышке инфекции.