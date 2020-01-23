Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Пакистан в четверг провел успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Командование стратегических сил страны.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км. Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

Учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели в связи принятым решением правительства Индии об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившимися столкновениями между пакистанскими и индийскими военными на Линии контроля в Кашмире.