Последнее обновление: 23.01.2020 18:30

Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Пакистан в четверг провел успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Командование стратегических сил страны.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км. Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

Учебный пуск пакистанской ракеты проведен на фоне сохраняющейся напряженности между Исламабадом и Дели в связи принятым решением правительства Индии об отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами, а также участившимися столкновениями между пакистанскими и индийскими военными на Линии контроля в Кашмире.

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