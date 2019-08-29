Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Пакистан в ночь на четверг провел успешное испытание баллистической ракеты малой дальности "Газнави", которая может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой, заявил глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

"Сегодня ночью Пакистан осуществил успешный испытательный пуск баллистической ракеты "Газнави" класса "земля-земля", которая способна поражать цели на расстоянии до 290 километров и оснащаться различными типами боеголовок", - написал Гафур в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, президент и премьер-министр Пакистана высоко оценили это событие и выразили по такому случаю свои поздравления народу страны.