Путин обновил половину кабинета министров

Президент Владимир Путин во вторник утвердил новый состав кабинета министров под руководством Михаила Мишустина, с которым чиновники и бизнес связывали надежды на реформы.

У премьера будет девять заместителей, включая одного первого вице-премьера. В прежнем правительстве их было 10, передает Reuters.

Сохранили кресла в новом правительстве курирующий национальную безопасность и оборону вице-премьер Юрий Борисов, который теперь также будет курировать топливно-энергетический комплекс, социальный зампред правительства Татьяна Голикова и вице-премьер по делам Дальнего Востока Юрий Трутнев.

Министр финансов Антон Силуанов, который в прошлом правительстве занимал также пост первого вице-премьера, сохранил только должность главы Минфина.

На своих местах остались министр энергетики - Александр Новак, промышленности и торговли - Денис Мантуров, природных ресурсов - Дмитрий Кобылкин, иностранных дел - Сергей Лавров, обороны - Сергей Шойгу, внутренних дел - Владимир Колокольцев, сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, транспорта - Евгений Дитрих, министр по чрезвычайным ситуациям - Евгений Зиничев, строительства и ЖКХ - Владимир Якушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов.

Занимавший в правительстве Медведева кресло вице-премьера и главы аппарата правительства Константин Чуйченко стал министром юстиции.

Половину членов Кабинета не взяли в новое правительство. Из вице-премьеров свои посты покинут курировавший ТЭК и промышленность Дмитрий Козак, отвечавший за сельское хозяйство Алексей Гордеев, ответственный за транспорт и связь Максим Акимов, спорт и культуру - Ольга Голодец, строительство и ЖКХ - Виталий Мутко.

Лишатся постов министр экономического развития Максим Орешкин, труда и соцзащиты Максим Топилин, просвещения - Ольга Васильева, науки и образования - Михаил Котюков, культуры - Владимир Мединский, цифрового развития - Константин Носков, здравоохранения - Вероника Скворцова, юстиции - Александр Коновалов, спорта - Павел Колобков.

Курировать финансово-экономический блок в ранге первого вице-премьера будет помощник президента Андрей Белоусов.

В правительстве появится новый вице-премьер из команды Сергея Собянина - заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьерами также станут два заместителя Мишустина в налоговой службе Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук.

Замещать Мишустина также будут глава Росреестра Виктория Абрамченко и председатель правления Газпром-медиа, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Минэкономразвития возглавит губернатор Пермского края Максим Решетников, до этого работавший министром в столичной мэрии, где занимался вопросами прогнозирования социально-экономического развития Москвы.

Отвечать за просвещение будет глава службы надзора в сфере образования Сергей Кравцов, за культуру - глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова, здравоохранение - глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, науку и образование - ректор Тюменского университета Валерий Фальков, спорт - глава федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Цифровым развитием и связью займется вице-президент по цифровым платформам Ростелекома Максут Шадаев, министром труда и соцзащиты стал замминистра финансов Антон Котяков.

Путин также ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития, и подчинил Росимущество Минфину вместо Минэкономразвития.